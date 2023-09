Il trimestre anti-inflazione anche in Gallura

La spesa anti-inflazione arriva anche in Gallura e in tutta la Sardegna. Il programma, in vigore dal primo ottobre al 31 dicembre 2023, è un’iniziativa del Governo volta a favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto dei consumatori, specialmente delle famiglie, al fine di contrastare la spinta inflazionistica ed evitare che diventi strutturale.

L’obiettivo.

L’obiettivo principale del “Trimestre Anti-Inflazione” è contrastare l’inflazione e impedire che essa diventi una tendenza strutturale, mettendo a repentaglio il potere d’acquisto delle famiglie italiane. Per farlo, il governo ha chiamato a raccolta tutte le parti interessate nella catena di distribuzione, incoraggiandole a collaborare per mantenere i prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari, a livelli accessibili.

Come funziona

Le imprese della distribuzione che aderiscono all’iniziativa si impegnano a offrire una selezione di prodotti a prezzi contenuti, concentrando particolare attenzione sui beni quotidiani che compongono il “carrello della spesa.” Durante il trimestre anti-inflazione, queste imprese si impegnano a non aumentare i prezzi di questa selezione, ove possibile, utilizzando strategie flessibili come prezzi fissi, promozioni, prodotti a marchio del distributore (private label) e carrelli a prezzo scontato o unico.

Il bollino anti-inflazione.

Per aiutare i consumatori a identificare le imprese e gli esercizi commerciali che aderiscono a questa iniziativa. Il Ministero ha creato un bollino digitale che riprende i colori della bandiera italiana e porta la scritta “Trimestre Anti-Inflazione.” Questo logo sarà esposto nei punti vendita aderenti e potrà essere utilizzato anche nei loro canali di comunicazione al pubblico.

I negozi aderenti in Gallura e nel Sassarese

Sono già molti i negozi che aderiscono all’iniziativa in Sardegna. Sul sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy è disponibile l’elenco. organizzato per province. Ecco i negozi e i punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

