La spiaggia di Cavalieri verso la parziale chiusura con una zona vietata

Nuove restrizioni in vista sulla spiaggia di Cavalieri.

La spiaggia di Cavalieri verso una parziale chiusura. E’ questo l’orientamento dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena per proteggere la spiaggia dall’erosione.

La direzione che si sta prendendo per la spiaggia, che si trova sull’isola di Budelli è quello di chiudere più della metà dell’arenile lasciando solo una parte calpestabile per i turisti. Verrà fissato inoltre un numero massimo di persone giornaliere trasportate sulla spiaggia di Cavaliere, ferma restando la possibilità di raggiungere con le imbarcazioni private l’arenile. Nella parte calpestabile inoltre potrebbe essere introdotto il divieto di lasciare sulla sabbia stuoie o zaini per prendere il sole.

Delle misure rigide ma necessarie secondo il Parco per tutelare una delle spiagge più belle di tutta la Sardegna.

