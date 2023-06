Turisti passeggiano sulla spiaggia Rosa, sanzionati in 6 grazie alle foto

Pesanti sanzioni ai turisti ritratti sulla spiaggia Rosa di Budelli.

Non è ancora iniziata l’estate, che l’Isola è stata presa d’assalto dai cafoni. Fortunatamente, i turisti scoperti mentre passeggiavano nella Spiaggia Rosa di Budelli, un bene prezioso tutelato dal Parco Nazionale di La Maddalena, sono stati sanzionati.

Le foto, scattate da altri bagnanti, hanno avuto un ruolo importante nell’individuazione dei turisti. Così, nei giorni scorsi la Capitaneria di Porto, dopo diverse segnalazioni, è risalito all’identità dei due visitatori entrati nell’isola senza autorizzazione.

Sanzionati in sei.

Le sanzioni hanno riguardato sei persone. Prima due turisti che hanno passeggiato sulla Spiaggia Rosa il 2 giugno che hanno ricevuto 300 euro di multa a testa. Cinque giorni dopo, quattro persone hanno fatto il bagno nello specchio acqueo antistante. A loro sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.800 euro (300 euro ciascuno), come stabilito con la vigente Ordinanza del Parco Nazionale.

La guardia costiera ha sanzionato per 1.344 euro anche un diportista che la Motovedetta della Guardia Costiera CP 714 ha scoperto intento in operazioni di pesca sportiva, in data 6 giugno, all’interno della zona di riserva integrale dell’Area Marina Protetta di Capo Testa Punta Falcone, in violazione del vigente Disciplinare delle attività consentite dall’Ente Gestore.

