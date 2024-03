Antonio Marras dedica le sue creazioni a spiagge e isole di La Maddalena

Lo stilista Marras ha presentato a Milano la sua collezione dedicata a La Maddalena.

Lo stilista sardo Antonio Marras, ha presentato la sua ultima collezione ispirata a La Maddalena nella cornice di Milano. Originario della splendida Sardegna, ha portato un pezzo del suo amato territorio nella capitale della moda italiana, mettendo in mostra la sua nuova creazione ispirata all‘incantevole arcipelago.

Come già fatto l’anno precedente con la collezione Resort 2024, ispirata all’isola di Caprera e alla Vela, Marras ha trasformato la passerella in una celebrazione della bellezza naturale delle isole italiane. Quest’anno, ogni pezzo della collezione è stato intitolato con il nome di varie isole e spiagge dell’arcipelago, aggiungendo un tocco personale e unico alla sua sfilata.

La presentazione della collezione non è stata solo un evento di moda, ma anche un omaggio alla Gallura. Le creazioni di Marras hanno saputo catturare la magia e lo spirito delle isole di La Maddalena, portando la loro bellezza nella vetrina più importante d’Italia. La bellezza delle isole di La Maddalena è stata trasformata in opere d’arte indossabili, creando una connessione tangibile tra la moda e la natura. La presenza di Marras a Milano non solo ha portato l’attenzione su di lui come designer eccezionale, ma ha anche reso omaggio alla sua radici e alla bellezza del territorio.

