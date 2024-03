Olbia e Palau protagoniste delle Giornate Fai di primavera in Gallura

Il 23 e 24 marzo Olbia e Palau protagoniste delle Giornate Fai di primavera

di Carolina Bastiani

Il 23 e 24 marzo la Gallura con Olbia e Palau sarà protagonista delle Giornate Fai di primavera, alla loro trentaduesima edizione. L’evento, a cura del responsabile FAI per la Gallura, Vanni Bionda, e del Gruppo Fai Olbia-Tempio, prevede la visita alla roccaforte di Pedres e all’area circostante, a soli sette chilometri dalla città. Il sito racconta una storia lunga 4000 anni. Il nuraghe, l’abitato di capanne e tafoni e la sepoltura collettiva della Tomba di giganti di Monte ‘e S’Abe permettono al visitatore di viaggiare indietro nel tempo fino all’Età del bronzo. Il villaggio e la necropoli, invece, lo introducono all’età romana, mentre la costruzione dell’abitato di Villa Petresa e il castello lo conducono nel Medioevo. La roccaforte di Pedres risale al XIII secolo e, per molte sue peculiarità, lascia ipotizzare la mano di maestranze importate dalla Toscana quando il Giudicato di Gallura era dominato dalla famiglia Visconti. Dopo alcune fasi di abbandono, durante la Seconda Guerra Mondiale è stata utilizzata come postazione militare. Attualmente, i floridi terreni ospitano un’azienda agricola.

In occasione delle Giornate Fai, il sito sarà aperto dalle 10 alle 18. L’itinerario partirà dall’area archeologica e proseguirà verso il castello. Il cammino nella vegetazione sarà corredato di dati inediti per rendere più completa la conoscenza del sito. Le visite saranno guidate anche dagli “Apprendisti Ciceroni” del Liceo Classico, del Liceo Scientifico, della sezione distaccata del Liceo Artistico di Olbia e della sezione distaccata di Budoni, dell’istituto Alberghiero di Arzachena. Alle 11:00 e alle 15:30 di entrambe le giornate sono previsti due turni speciali curati dall’archeologa Paola Mancini.

La Batteria Talmone di Palau

Si ricorda che in occasione delle Giornate Fai sarà aperta al pubblico anche la Batteria Talmone a Palau, uno dei beni di proprietà del Fai. La visita con accompagnamento prevede il ritrovo davanti alla “Porta del Paradiso” in località Cala Scilla alle 10:00, alle 12:30 e alle 15:30. Il sentiero di avvicinamento alla caserma si snoda lungo la costa per circa 800 metri ed è di percorrenza medio-facile. Durante il percorso guidato verranno illustrate le principali specie botaniche e condivise curiosità legate alla storia del luogo. A seguire, sarà possibile accedere alla Batteria Talmone, una delle mete più belle e meno conosciute di Palau.

