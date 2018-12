Una studentessa di Luras nel luogo dell’attentato terroristico.

Attimi di terrore per una ragazza di Luras che si trovava a pochi passi dal luogo in cui è avvenuto l’attentato a Strasburgo. Alessia T., studentessa di una quarta geometri si trovava in visita al Parlamento Europeo per una vacanza premio.

“La ragazza aveva appena finito di visitare i mercatini di Natale, poco prima che avvenisse l’attentato”, dichiara Maria Careddu, sindaca di Luras. Fortunatamente, infatti, la studentessa, assieme ad un altro gruppo non erano più presenti nel luogo e si erano recati in un ristorante poco distante dalla scena.

“Hanno sentito gli spari provenire dai mercatini, e sono stati trattenuti per due ore all’interno di un ristorante. Successivamente, li hanno fatti uscire a piccoli gruppi. Sono stati attimi di terrore ma grazie a Dio Alessia è salva”, conclude la sindaca.

