Nicoletta, dal rally al programma “Soliti Ignoti” su Rai 1

Nicoletta su Rai 1.

Su Rai 1, ospite della popolare trasmissione “I soliti ignoti”, c’era Nicoletta Deidda da Olbia. Conosciuta perchè pilota nelle gare di rally in Sardegna e nel resto dell’Italia. Infatti, Nicoletta è una delle pochissime pilote di rally su terra d’Italia. Ha partecipato con il suo grande spirito di gara a “Soliti ignoti”, il programma televisivo italiano a premi, in onda su Rai 1 dal 2007. Per chi si fosse perso la puntata di ieri, Nicoletta concorreva per 60.000 €, un vero peccato, non c’e l’ha fatta. La tensione era alta e a metter ad agio tutti i concorrenti ci ha pensato la professionalità e la simpatia di Amadeus.

LA REPLICA DI NICOLETTA DEIDDA A RAI1

