La Superluna del Cervo.

Sarà la più grande Luna piena dell’anno quella che illuminerà il cielo di luglio. Si chiama Superluna del Cervo e sarà visibile nella notte del 13 luglio dalle 20:37, quando avrà raggiunto la fase di Luna piena.

Il nostro satellite raggiungerà il perigeo (il punto più vicino alla Terra della sua orbita), apparendo più vicino e luminoso del solito. Il fenomeno sarà visibile a occhio nudo e sarà possibile osservarla anche in streaming gratuito grazie alla diretta del Virtual Telescope.

Che cos’è la Superluna.

La definizione Superluna non ha nulla di scientifico, ma è un termine usato popolarmente quando il nostro satellite sembra più grande e luminoso in fase di plenilunio.

Solitamente il nostro satellite dista in media dalla Terra circa 380mila km, chilometro più chilometro meno. Ma la sua orbita è ellittica: ciò significa che ci saranno dei momenti in cui è nel punto più lontano dalla Terra (apogeo) e momenti in cui è più vicino (perigeo). Se quest’ultimo caso si verifica in coincidenza del plenilunio, la Luna sembra incredibilmente grande (circa il 14% in più del solito) e luminosa (circa il 30% in più del solito). Una ‘Superluna’, appunto.

La Luna raggiungerà il perigeo la mattina del 13 luglio e transiterà ad una distanza di circa 357 mila chilometri. Tuttavia, il miglior momento per l’osservazione sarà, poco dopo il tramonto, quando la Luna si trova bassa sull’orizzonte: grazie a un’illusione ottica, infatti, apparirà più grande e luminosa del normale.

La Luna piena del Cervo.

Qualche centinaia di anni fa, i nativi americani diedero dei nomi alle Lune Piene dell’anno. Ogni mese, quindi, il plenilunio ha un suo nome distinto. Quella di luglio è, appunto, la Luna piena del Cervo.

Agenzia DIRE