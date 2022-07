Un incendio a Buddusò.

Ancora una giornata di incendi in Sardegna, dove uno di questi è avvenuto nelle campagne di Buddusò, in località Pedru Ischintu. L’operazione di spegnimento si è conclusa alle 17:15 ed è stata coordinata dal personale della forestale di Buddusò, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Alà dei Sardi e Anela.

Per spegnere le fiamme, sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Buddusò e 1 squadra di volontari delle associazioni di Buddusò PROCIV Virginia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di bosco.

In data odierna, su un totale di 22 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 7 incendi, per la soppressione dei quali il corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche mezzi aerei. Un altro rogo è avvenuto a Sorso, in località Monte Cau, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo forestale di Sassari, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Limbara, Bosa e Fenosu (elicottero pesante SuperPuma).

Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Castelsardo e Sorso, 2 squadre della Compagnia barracellare di Sorso e Sennori, 1 squadra dei VVF di Sassari e 3 squadre di volontari delle associazioni di Sassari Misericordia e Tergu Jerico. L’incendio ha percorso una superficie di circa 6 ettari di macchia alta e incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:40.

Anche l’agro di Lula, in località “Piano San Giuseppe”, è stato interessato da un incendio il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Lula, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del Farcana e Alà dei Sardi. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di vegetazione riparia. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:05.

Incendio anche ad Assemini, in località “Macchiareddu-Tanca Mossa”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta e del Nucleo GAUF di Cagliari, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Pula, Villasalto e Fenosu (elicottero pesante SuperPuma). Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sarroch, 1 squadra dei VVF di Cagliari e 1 squadra di volontari delle associazioni di Capoterra Santa Barbara. L’incendio ha percorso una superficie di circa 30 ettari di incolti e filari frangivento di Eucalyptus. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:30.

Rogo anche in agro a Villanovafranca località “Sa Turriga”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Fenosu, Sorgono e Marganai. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Barumini , 1 squadra della Compagnia barracellare di Tuili, 1 squadra dei VVF di Mandas. L’incendio ha percorso una superficie di circa 25 ettari di seminativi e aree olivicole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:30.

Un’altra operazione di spegnimento è avvenuta nelle campagne di Arzana, località “Coa ‘e monte”, coordinata dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Lanusei e di Villagrande, coadiuvata dal personale CFVA di stanza presso la Base operativa di San Cosimo e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo. Sono intervenute 4 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villagrande Arcu e Serra, Gairo e Cardedu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4.000 metri quadri di macchia mediterranea e aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:50.

Incendio in agro anche a Barumini località “Perda fitta”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. E’ intervenuta 1 squadra dei VVF di Cagliari. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:00.