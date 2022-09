L’isola di Tavolava chiude il nuovo video turistico della Regione.

La Regione Sardegna ha presentato un nuovo video di promozione turistica che alterna immagini fantastiche a meraviglie della Gallura. Il video è costato più di due milioni di euro, che sono serviti a mostrare un mamuthone che esce dal mare come un supereroe. Poi sale in sella a un cavallo e infine vola in alto sulla mano di un gigante di Mont’e Prama. Tutta finzione creata al computer. Ma per risparmiare soldi pubblici è bastato riprendere lo spettacolare paesaggio di Tavolara. Quella montagna che esce dal mare davanti a spiagge meravigliose non è una ricostruzione virtuale, ma una magia reale. E lì davanti che la protagonista del video, l’attrice cagliaritano-parigina Caterina Murino, si mostra e respira i profumi della costa sarda.

Gli assessori Chessa e Zedda con l’attrice Caterina Murino

“Sono immagini che trasmettono forti emozioni, adatte a promuovere l’immagine della Sardegna nel mondo – ha detto la vicepresidente della Giunta, Alessandra Zedda -. Un prodotto eccezionale, tutto sardo, che mette al centro, come nel programma della Giunta regionale, l’identità profonda della nostra terra”. Lo spot è stato pensato per un pubblico straniero e sarà diffuso in tv, sul web ma anche sul New York Times mentre pannelli digitali saranno mostrati a New York, Londra e Berlino. “Uno spot di promozione turistica che punta a confermare la Sardegna tra le mete turistiche maggiormente apprezzate – ha aggiunto l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa -. Soprattutto, tende a valorizzare le numerose opportunità per attirare flussi turistici nei mesi di spalla. Lo spot andrà in giro per il mondo, in particolare verrà pubblicizzato negli Stati Uniti attraverso diversi media”.

Girato da Manuele Trullu, lo spot “Sardegna, un mondo straordinario” è stato accolto più con ironia che entusiasmo dagli utenti sardi sui social. In tanti hanno criticato lo stile da film fantasy o di supereroi, ma non è passata inosservata neanche la pallida abbronzatura dei surfisti e altri dettagli. L’unica parte che mette tutti d’accordo è quella oggettiva, quella sulla bellezza e la maestosità di Tavolara.

Ecco lo spot “Sardegna, un mondo straordinario”