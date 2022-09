Il biglietto del cinema costa 3,50 euro: dove e cosa vedere

L’iniziativa sbarca anche a Olbia.

Al cinema il biglietto costerà solo 3 euro e mezzo. Sbarca anche nei cinema della Gallura l’iniziativa “Cinema in Festa”, un progetto proposto da Anica e Anec, con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, dal 18 al 22 settembre.

L’iniziativa promozionale, ispirata alla “Fête du Cinéma” francese, prevede una “festa” di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali. Un evento senza precedenti in Italia per portare al cinema gli spettatori, dopo le chiusure e il calo degli spettatori per la pandemia.

“Cinema in Festa” è un progetto che abbraccia cinque anni, a partire dal 2022 e fino al prossimo 2026, dove la prima edizione si terrà in questi giorni fino al 22 Settembre 2022. Saranno due appuntamenti l’anno: uno a settembre e uno a giugno, la terza settimana di settembre e la seconda di giugno. Il pubblico potrà assistere a tutti i film in programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, spesso anche con la presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

In Sardegna si spera che il vento positivo che ha portato “Bentu” al Festival di Venezia, riporti anche il pubblico al cinema. Bentu è stato l’unico film italiano in concorso alla 19° edizione delle Giornate degli autori di Venezia. Il film, liberamente tratto da ‘Il vento e altri racconti’ di Antonio Cossu è , il sesto lungometraggio di Salvatore Mereu . “Bentu” racconta di una Sardegna arcaica, di un vecchio contadino e di un giovane ; è un racconto sul tempo e sull’attitudine a viverlo senza fretta in totale armonia con l’ambiente .