A Olbia e in Gallura oltre 200 immobili sono finiti all’asta

Gli immobili finiti all’asta a Olbia e in Gallura.

Spesso dietro le case vendute all’asta si nascondono storie come quella di Zia Efisia e di un’altra donna di Olbia, che hanno chiesto aiuto a causa di un imminente sfratto. Storie di dolore, lacrime e di sacrifici, persone anziane o famiglie con bambini, che si ritrovano a perdere tutto. Ma altrettante storie di creditori che sperano di riottenere ciò che gli spetta.

I dati delle aste nel 2022.

Eppure gli affari all’asta crescono. Su dato nazionale, in soli 4 mesi sono state 69 mila le vendite, una crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Sardegna, secondo il Report Aste di Astasy srl si contavano 4.753 aste e la regione occupava il 12esimo posto per numero esecuzioni immobiliari, su una popolazione di soli 1.590.044 abitanti.

Gli affari in Gallura.

Sono più di 200 gli immobili residenziali all’asta sul portale del Tribunale di Tempio. Ville, villette appartamenti. Altrettanti i locali commerciali messi in vendita al migliore offerente. Ciò che attira gli acquirenti degli immobili messi all’asta sono i prezzi delle abitazioni, messi in vendita al migliore offerente a partire da soli 20mila euro. Prezzi che fanno gola a tanti, come l’appartamento in via Giordano Bruno a Olbia finito all’asta con il prezzo di soli 45mila e 140 euro, oppure l’abitazione in via Fausto Noce, a soli 71mila e 663 euro, soprattutto a chi cerca una prima casa, oppure una residenza per le vacanze vicino al mare.