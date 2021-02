L’aggiornamento della situazione coronavirus a Tempio.

Dall’ultimo aggiornamento dello scorso 20 gennaio a Tempio Pausania ci sono 28 nuovi casi di positività mentre sono 24 le persone guarite e, purtroppo, 2 deceduti.

Ad oggi il numero complessivo è di 75 positivi al coronavirus. I soggetti posti in quarantena, in quanto entrati in contatto stretto con positivi, sono invece 18. I dati comunicati sono quelli ufficiali, presenti nella piattaforma ‘Gestione casi e contatti COVID-19’, attivata dalla Regione Sardegna e dove i Servizi di Igiene Pubblica inseriscono le informazioni in tempo reale non appena ricevono i dati dal laboratorio che processa i tamponi.

Come di consueto, vi invito, per il bene di tutti, a essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a osservare sempre tutte le misure di sicurezza, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherine e l’igienizzazione frequente delle mani, nonché a ridurre allo stretto necessario gli spostamenti.

