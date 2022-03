Addio a zio Tonino Cusseddu, il decano dei negozianti di Tempio

L’addio di Tempio a zio Tonino Cusseddu.

Tempio da l’addio a Antonio Cusseddu, per tutti zio Tonino, il suo più anziano negoziante d’Italia, e vera colonna della città. Zio Tonino, un secolo di vita, vendeva stoffe da ormai 84 anni, primo giorno di lavoro a 16 anni, nel suo negozio di via Roma, dove le stoffe componevano un magico arcobaleno dietro le sue spalle. Non appena la notizia della sua morte ha investito la città, sono iniziate le manifestazioni di cordoglio da parte di tutta la comunità tempiese e non solo.

Divenuto, grazie al suo amore per la professione, il negoziante più anziano e longevo d’Italia, nel 2020 era stato omaggiato dal Comune di Tempio con una targa. Per la comunità era un vero e proprio punto di riferimento, soprattutto nel fermento pre-carnevalesco, quando il suo negozio riforniva tutta la città per la creazione dei costumi di Carnevale. Proprio a Cusseddu è dedicato uno dei pannelli che compongono la mostra fotografica sulle arti e mestieri nel centro storico di Tempio, spiccando come unica foto a colori nel mare del bianco e nero di mestieri ormai quasi perduti e che invece zio Tonino è riuscito tenacemente a conservare.