Altri camionisti tornano a casa, verso la fine del blocco del porto di Olbia

Verso la fine del blocco al porto di Olbia.

Dopo sei giorni sembra attenuarsi sempre di più la protesta degli autotrasportatori di Olbia. Altri camion questa sera stanno lasciando il porto dell’Isola Bianca e si sta andando verso la fine del blocco.

Già nella giornata di ieri alcuni mezzi pesanti, anche a causa del trasporto di merci deperibili, hanno deciso di riprendere a lavorare. Oggi le proteste si sono ulteriormente attenuate dopo il taglio di 25 centesimi al litro sul costo del carburante deciso dal Governo che da molti è stato giudicato come soddisfacente.

Gia da questa mattina a Cagliari infatti il raggruppamento “Protesta autotrasportatori sardi” ha smobilitato i presidi al porto, anche se hanno subito chiarito che lo sciopero ripartirà qualora i provvedimenti non si tradurranno concretamente in un reale risparmio alla pompa. Stasera invece a Chilivani un corteo di trattori ha protestato contro il caro carburanti e caro materie prime in una manifestazione che si è conclusa nell’area delle Fiera di San Nicola a Ozieri.