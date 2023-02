Tempio dice addio a una bisnonna, Anniva se n’è andata a 94 anni

L’ultimo saluto a Tempio per Anniva Peddis

Serenamente è mancata all’affetto dei suoi cari, all’età di 94 anni,

Anniva Peddis, vedova Rasenti.

Il triste annuncio arriva dai figli Alessandro con Silvia Sanna, Giovanni con Pasqualina Molino, gli amati nipoti Serena con Lello ed Emanuele con Caterina, i pronipoti Alessio, Fabio, Elias, Noemi e i parenti tutti. Tra le tante manifestazioni d’affetto quelle per il figlio Sandro dalla compagnia di caccia “Fundu di Monti” di Tempio e per i pronipoti che hanno perso la loro amata bisnonna.

Il funerale si terrà a Tempio lunedì 27 febbraio alle 14,45 partendo dall’abitazione del figlio in via Pertini 48, per poi raggiungere la Cattedrale di San Pietro.