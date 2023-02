Nuova rissa in centro a Olbia, coinvolti anche minorenni

Ancora violenza a Olbia: rissa in centro storico

Ancora un fine settimana di violenza nel centro di Olbia: nuova rissa con minorenni coinvolti. Un giovane sarebbe stato aggredito da altri, nei paraggi di via Mameli. In pochi attimi diversi giovani si sono riversati in strada dai numerosi locali della zona. I primi a intervenire per cercare di riportare la calma sono stati gli uomini delle Guardie ecozoofile e ambientali, poi sono intervenute tutte le forze dell’ordine.

Nel cuore della rissa è spuntato pure un coltello e la polizia ha identificato un giovane appena maggiorenne. Continuano le indagini del commissariato di Olbia per fare chiarezza e ricostruire come siano andate le cose e i ruoli dei giovani coinvolti.