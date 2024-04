Arzachena al G20Spiagge: “Serve lo status di Comunità marina”

La proposta di Arzachena sullo status di “Comunità marina”

Il Comune di Arzachena al G20Spiagge rilancia la proposta per il turismo: “Serve lo status di Comunità marina“. Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste. Ii comuni del G20s da soli attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia.

La VII edizione del Destination Summit delle Comunità Marine si terrà dal 17 al 19 aprile 2024 a Caorle. L’evento ha raggiunto il maggior numero di presenze dall’anno della sua ideazione. Quasi 10 ospiti per ogni Comune e da tutta la Penisola, guidati dai loro sindaci, siederanno ai tavoli di confronto. Sono organizzati dall’Amministrazione Comunale della cittadina veneta, assieme ad esperti di politiche turistiche nazionali ed internazionali. Partecipa ai lavori anche una delegazione del Comune di Arzachena con l’assessore al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni, e la delegata ai Trasporti e Attività Produttive, Stefania Fresu. L’iniziativa è sostenuta da Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo parte del Gruppo Cassa Centrale.

“Destinazioni come Arzachena devono crescere soprattutto in termini di qualità, posizionamento e sostenibilità, non solo nei numeri – dichiara l’Amministrazione comunale di Arzachena -. Per offrire servizi di qualità, dare risposte adeguate ai visitatori e tutelare il benessere dei residenti, serve una legge che riconosca lo Status di Comunità Marina. Senza questo passaggio sarà difficile reggere il confronto con le mete più gettonate del Mediterraneo in termini di servizi pubblici offerti”.

