Fa il bagno nel lungomare di Olbia e scatena l’ironia dei social

La foto nel lungomare di Olbia.

L’estate non è finita e continuano anche gli eccessi tipici di questa stagione. A Olbia un uomo ha deciso di fare un bagno nel lungomare di via Redipuglia. La foto, pubblicata sul gruppo di Antonio Tango, è diventata virale e ha scatenato l’ironia del web.

Nella sequenza di tre scatti, si vede una persona in costume da bagno nuotare in mezzo alle acque del nuovo lungomare. Il nuotatore potrebbe essere un turista, in quanto gli olbiesi sono a conoscenza che la zona non è balneabile. “Olbia, l’estate continua. Nel nuovo lungomare si fa ancora il bagno”, si legge nel gruppo dove è stato diffuso lo scatto.

In effetti non è la prima volta che accade e altri episodi sono stati fotografati, finendo sempre sui social e accompagnati dall’ilarità degli olbiesi, che si chiedono come faccia certa gente a trovare il coraggio a immergersi in acque che spesso emettono anche cattivi odori. Eppure la città è piena di bellissime spiagge, a pochi chilometri dal lungomare, come Pittulongu e Porto Istana, luoghi tanto amati dagli abitanti, ma anche da migliaia di turisti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui