Tentato omicidio a Berchidda

Orrore a Berchidda, una donna è stata massacrata con calci e pugni dal compagno: è stato arrestato per tentato omicidio. Stando a quanto riporta l’Unione Sarda, il 40enne, arrestato dai carabinieri di Olbia, ha picchiato talmente forte la donna, causandole fratture su tutto il corpo. La vittima sarebbe stata colpita anche mentre era a terra ormai priva di sensi e mentre erano intervenuti i carabinieri. I militari hanno immobilizzato il 40enne e ora si trova rinchiuso in carcere.

Soltanto qualche settimana fa in Sardegna avveniva un altro fatto analogo, dove un uomo a Irgoli ha massacrato la sua compagna riducendola in fin di vita. Un escalation, quella della violenza sulle donne, che sta aumentando in maniera esponenziale in Sardegna.



