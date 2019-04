Il governatore incontra il ministro Toninelli

Nel pomeriggio di domani, 11 aprile, il neo presidente della Regione Christian Solinas incontrerà il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. L’obiettivo è bloccare l’entrata in vigore del nuovo regime di continuità territoriale.

L’idea di Solinas e continuare a mantenere attivo il vigente regime, in attesa di elaborare un rivisitazione della continuità che riequilibri il traffico su un numero maggiore di aeroporti. Ulteriore obiettivo del governatore della Sardegna è stabilire una tariffa unica per residenti e non residenti.

Al tavolo del Ministero, inoltre, verrà affrontato anche il discorso della continuità marittima. L’idea, in questo caso, è quella di superare il modello della convenzione.

