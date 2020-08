Lo ha comunicato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Il coronavirus torna a far registrare due nuovi casi positivi a Olbia. Si tratta di una ragazza e un ragazzo di 18 anni. A comunicarlo è stato direttamente il sindaco Settimo Nizzi.

Dopo la conferma sono scattati tutti i protocolli per il giovane olbiese che studiava fuori città e che è rientrato a Olbia, dove convive con la madre. Al momento la madre non risulta positiva e i due vengono seguiti dal servizio di igiene pubblica.

L’altro caso di coronavirus riguarda una ragazza che ha vissuto all’estero e ha contratto il virus. Anche in questo caso è partita l’indagine epidemiologica per tracciare le persone entrate in contatto. Al momento il giovane è asintomatico, mentre la ragazza è in buone condizioni di salute, anche se ha la febbre. I due resteranno in isolamento fino alla negativizzazione dei tamponi.

(Visited 307 times, 1.875 visits today)