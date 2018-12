Tragedia sfiorata nelle campagne, cacciatore colpito da un colpo di fucile

Colpito alla spalla da un proiettile di rimbalzo.

Poteva finire molto male, l’altra mattina, ad un cacciatore nelle campagne di Silanus, in provincia di Nuoro. Da quanto si apprende, un pensionato di 62 anni, impegnato in una battuta di caccia al cinghiale, è stato raggiunto da un proiettile di rimbalzo, sparato da un compagno.

Una disattenzione che poteva essere fatale per il cacciatore, se non fosse stato per il fatto che il proiettile ha colpito la spalla dell’uomo. Subito soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Nuoro, dove, fortunatamente, le sue condizioni non sono apparse gravi. È stato dimesso in serata.

