I 10 migliori propositi secondo gli esperti per il 2019

I 10 consigli per migliorare il proprio benessere.

L’Anno Nuovo è tradizionalmente sinonimo di buoni propositi, per raggiungere un benessere fisico e mentale ma anche per conquistare importanti obiettivi, anche in ambito lavorativo. Come raggiungerli? Imparando ad ascoltare tutti e a comunicare.

“L’importante è sapere ascoltare, sapere comunicare e perseverare con assiduo impegno aumentando la forza d’animo fino al momento in cui il buon pensiero diventi buona volontà” spiega Giuseppe Gambardella, ideatore e ceo di Anima Select (www.AnimaSelect.it), che ha rivoluzionato il mondo degli incontri grazie alle tecniche scientifiche dell’abbinamento emotivo” ideate dallo psicologo Stefano Benemeglio.

Eppure Anima Select non si occupa solo dell’Amore, ma anche e più in generale di benessere emotivo. “Di tanto in tanto è necessario fare un tagliando perché anche una carrozzeria senza ammaccature potrebbe nascondere danni gravi e pericolosi al motore” puntualizza Giuseppe Gambardella.

Una relazione apparentemente felice -sia essa sentimentale, presonale o lavorativa- potrebbe nascondere al suo interno conflitti che non emergono a livello razionale ma che covano a un livello più profondo, quello emotivo, senza tuttavia emergere fino a quando è troppo tardi per porvi rimedio. “Un disagio non percepito cova nel tempo fino ad arrivare all’esplosione di una reazione che polverizza il rapporto, distruggendolo così irreparabilmente” commenta Roberto Sberna, direttore generale di Anima Select.

E per il lavoro? A partire dal visionario imprenditore Richard Branson, che nel 1972 stilò una lista di 8 consigli che lo portarono al successo, l’importanza dei buoni propositi è indiscutibile. “La regola fondamentale nel perseguire in maniera corretta i propri obiettivi risiede nel non lasciarsi mai guidare da un impulso razionale, ma da un’emozione”sottolinea Giuseppe Gambardella. Per agire a livello mentale e motivazionale, secondo gli esperti di Anima Select, infatti, ogni buon proposito è importante che non sia legato alla sfera razionale o al senso del dovere.

Ecco quindi il decalogo degli analogisti e degli psicologi di Anima Select per conquistare nel 2019 i vostri obiettivi:

1) essere minimalisti e semplificare quindi le proprie visioni in maniera tale da evitare degli stress superflui;

2) focalizzarsi su un aspetto alla volta, cercando di migliorare uno alla volta i propri approcci ed i propri comportamenti;

3) focalizzarsi anche sui risultati intermedi celebrando i piccoli progressi che presto consentiranno di raggiungere il fine prestabilito;

4) riconoscere e premiare le proprie buone azioni e quelle degli altri;

5) identificare gli obiettivi irraggiungibili e riformularli in maniera tale che diventino possibili;

6) scegliere ogni mese di coltivare almeno una nuova relazione di lavoro cercando di far nascere opportunità attraverso uno scambio di idee e se possibile un’offerta di aiuto disinteressata;

7) imparare anche a chiedere aiuto e ad identificare quale sia la persona più adatta ad aiutarci in base ad ogni diversa situazione;

8) curare il proprio corpo quale parte integrante del proprio benessere psico-fisico;

9) essere sempre assertivi, evitando qualsiasi forma di vittimismo;

10) porsi e porre continuamente tante domande, imparando ad ascoltare: saper comunicare e stabilire empatia è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi.

(Visited 31 times, 31 visits today)