Il traghetto si è messo di traverso in uscita dal porto.

Una ripresa dei collegamenti tra Santa Teresa e la Corsica un po’ movimentata ieri quando il traghetto Ichnusa ha rischiato di finire sulla sponda del Porto.

Il nave della compagnia Blu Navy per cause non ancora chiare, forse un malfunzionamento del motore, si è messo di traverso in uscita dal porto di Santa Teresa rischiando di toccare contro la sponda del Porto.

Dopo alcune manovre la nave ha ripreso la propria rotta ed ha potuto continuare il suo viaggio.

