Bonus vacanze per i sardi, l’idea per un nuovo turismo in Gallura

Il bonus vacanze per favorire il turismo di prossimità.

Estendere il Bonus vacanze anche ai cittadini isolani per favorire il turismo di prossimità. È una delle iniziative su cui i Comuni turistici sardi appartenenti alla Consulta stanno lavorando per sostenere la stagione estiva. Ma dagli enti locali isolani anche la proposta di partecipazione a nuovi progetti di marketing e comunicazione, con l’intento di rafforzare l’immagine della Sardegna come meta sicura e sempre attrattiva. Di questi temi, e non solo, hanno parlato ieri mattina i partecipanti alla Consulta dei comuni turistici sardi che si sono riuniti sulla piattaforma go-to-meeting, per la sesta “Conferenza online degli assessori del Turismo in Sardegna”. Dalla Consulta anche l’idea di rafforzare il suo ruolo istituzionale, attraverso un protocollo tra i Comuni aderenti, per diventare formalmente un soggetto riconosciuto dalle istituzioni nei tavoli.

Durante la riunione la rete dei Comuni sardi ha lanciato la proposta, da approfondire e definire, di estendere il Bonus vacanza anche ai cittadini sardi da spendere per le loro vacanze nell’isola all’interno dei Comuni aderenti e alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere) che parteciperanno all’iniziativa. L’idea permetterebbe sia di alimentare il turismo di prossimità come primo passo per l’avvio della stagione turistica e nei mesi di fine estate, che l’economia interna. “L’iniziativa potrebbe avere un importante risvolto sociale intercettando le persone che non sarebbero potute andare in vacanza permettendogli, invece, di farlo nell’isola – sottolinea l’assessore del Turismo di Santa Teresa Gallura, Stefania Taras – stiamo lavorando sulla possibilità di acquisire il credito d’imposta degli albergatori che aderiscono, dando in cambio l’anticipazione prima del 2021. Un modo per dare subito liquidità agli operatori senza addentrarsi nei meandri delle pratiche bancarie”.

(Visited 551 times, 570 visits today)