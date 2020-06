Lutto nella diocesi di Tempio

Tempio piange la scomparsa di monsignor Giovanni Maria Pittorru, vicario urbano di Tempio e già parroco di San Giuseppe.

Don Giovanni, come era conosciuto, si era aggravato nei primi giorni di aprile, quando si era sottoposto a un ricovero in ospedale. Era stato poi dimesso, rimanendo però in degenza per questi ultimi mesi.

I messaggi di cordoglio iniziano già a diventare tantissimi da tutta la comunità cittadina e non solo.

