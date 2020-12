Rischio chiusura tribunale di Tempio.

Scompiglio nel Tribunale di Tempio dopo la conferma della positività del presidente Giuseppe Magliulo. Infatti sotto disposizione dell’Ats, tutto il personale del tribunale dovrà sottoporsi alla quarantena preventiva e al tampone naso faringeo come da prassi. Inoltre dovrà essere garantita la sanificazione dei locali del tribunale che comporterà la chiusura dell’edificio.

Un grave colpo questo per le attività giudiziarie del tribunale gallurese in quanto magistrati e personale amministrativo non potranno garantire i servizi a pieno ritmo traslandoli probabilmente ad altri tribunali. Si rischia quindi di non poter garantire la copertura dei servizi essenziali quali direttissime e convalide di arresti bloccati già da questa mattina.

