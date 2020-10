L’operazione della Guardia di finanza.

I Baschi Verdi e le unità cinofile della compagnia Cagliari hanno tratto in arresto due cagliaritani, di 34 e 47 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte, i finanzieri erano impegnati nel quotidiano controllo del territorio nel quartiere Sant’Elia, quando un continuo via vai sospetto di persone nei pressi di un edificio di Via Magellano ha richiamato la loro attenzione.

Dopo una attenta attività di osservazione, hanno deciso di intervenire, sottoponendo a controllo il pusher intento nello spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo eseguito nei confronti del 47enne in questione, residente a Cagliari e con numerosi specifici precedenti penali, ha permesso di rinvenire 3,10 grammi di cocaina, suddivisa in 16 dosi, mentre le successive perquisizioni nella sua abitazione e cantina, hanno condotto al sequestro di 35.550 euro suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio (da 20 e da 50 euro).

Durante le operazioni, le unità cinofile hanno anche segnalato una cantina adiacente a quella già oggetto di perquisizione di un 34enne residente nello stesso stabile. Al suo interno sono stati rinvenuti 2,628 chili di marijuana ed un vero e proprio sistema portatile di filtraggio e ventilazione per la coltivazione della canapa.

Le sostanze stupefacenti, il materiale utile alla coltivazione domestica e l’intera somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro. Entrambi i responsabili sono stati tratti in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti presso il carcere di Uta.

