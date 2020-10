Rubati ancoraggi a Berchidda.

Gli ancoraggi del riu S’Unchinu a Berchidda, meta di molti escursionisti, sono scomparsi. A fare la triste scoperta è un appassionato di canyon, che ritiene siano stati rubati da qualcuno.

“Non si può definire uno sportivo, nemmeno appassionato ma solo un ladro”, ha detto l’escursionista. Il presunto furto ha scatenato numerose polemiche e sconcerto, anche perché senza gli ancoraggi è impossibile entrare nella grotta.

Gli escursionisti, infatti si sono dovuti arrangiare per poter fare il percorso. “Qualcun altro passato dopo ha montato un cordino nel l’albero di fico più basso per non perdere la bellezza di entrare in grotta”, riferisce. Risultato? “Abbiamo utilizzato il ginepro arretrato come ancoraggio, smontato il cordino e posizionato sul leccio centrale come deviatore e siamo entrati nel grottino come di solito”, racconta l’escursionista.

(Visited 111 times, 111 visits today)