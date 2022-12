La truffa che sta rovinando il Natale in Gallura.

“Il tuo pacco è stato bloccato, clicca qui”, recita così un sms che sta arrivando in questi giorni su diversi telefonini e caselle postali in Gallura: una truffa di Natale. Approfittando degli acquisti che tante persone hanno puntato sull’e-commerce per fare i regali di Natale.

È proprio della corsa ai regali che i cybercriminali stanno approfittando per svuotare i conti correnti dei malcapitati che credono di aver ricevuto una notifica dai siti dove hanno effettuato gli acquisti. L’ultimo sistema che hanno escogitato i cybercriminali è quello di ingannare le vittime con colori e grafica sulle email che assomigliano a quelli di Poste Italiane e dei vari corrieri più utilizzati in Italia per spedire la merce. Le vittime cadute nella trappola in questi giorni potrebbero essere migliaia.

Come difendersi dalle truffe online.

È proprio su questo reato, che si chiama phishing, che la polizia in un tweet ha messo gli utenti inesperti in guardia consigliando loro come comportarsi quando lo ricevono. Anche Adiconsum Sardegna ha informato gli acquirenti su questa truffa natalizia. “Attenzione alle mail e agli sms che vi avvisano di non essere riusciti a consegnare un pacco e di cliccare per scegliere l’orario in cui riceverlo. Si tratta di phishing e quindi, cliccando, vengono rubate le vostre informazioni personali. Prestate attenzione!”, ha detto l’associazione dei consumatori.

Innanzitutto non bisogna cliccare sul link, perché in questo modo i malviventi rubano i dati della vittima e si introducono all’interno dei conti correnti, svuotandoli. L’unica soluzione in caso di tentata truffa è cestinare la mail e l’sms. Nessun corriere manda avvisi del genere e tanto meno chiede di pagare perché il pacco è stato trattenuto.

