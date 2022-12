A Olbia caldo come in Egitto. Tempo quasi estivo fino a Capodanno

Caldo a Olbia e in Gallura.

Natale pazzo a Olbia, dove si stanno registrando temperature tipiche dell’Egitto. Ieri nella città gallurese c’è stato più caldo che a Il Cairo.

Dall’800 che in Italia e in Sardegna non si verificava un inverno così caldo. Le temperature infatti sono tipiche di maggio, dove all’alba, si sono registrate temperature fino a 17 gradi. A Olbia anche oggi la massima è si 22 gradi, con picchi di 25 gradi in altre aree della Sardegna

Questo è lo scenario descritto dagli esperti del sito www.iLmeteo.it secondo cui “come era ipotizzato già da settembre, dopo un periodo estivo eccezionale e bollente, il 2022 si appresta a diventare l’anno più caldo della storia in Italia, quantomeno dal 1800, anno in cui iniziarono rilevazioni mediamente un po’ più precise”.

L’ultima settimana dell’anno, secondo gli esperti meteorologi sarà quasi estiva. A causare questo rialzo delle temperature, un Anticicolone africano, che rimarrà indisturbato sulla Gallura e in gran parte dell’Italia almeno fino a Capodanno. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, il quadro meteo è un quadro “tipico di maggio, fuori dal normale che purtroppo abbiamo vissuto anche l’anno scorso”.

