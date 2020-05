L’ultimo giorno di scuola degli studenti.

Non sarà un abbraccio, ma almeno un caloroso saluto. Un modo per condividere insieme l’ultimo giorno di scuola di questo strano anno di lezioni e per dirsi un arrivederci a settembre, per chi proseguirà il percorso di studi nella stessa classe, o a quando le strade della vita permetteranno di rincontrarsi di nuovo.

Dopo il parere del Comitato tecnico scientifico, che ha dato il suo benestare ad un ultimo incontro tra studenti e docenti, arriva anche la conferma della viceministro all’Istruzione Anna Ascani. Si potranno ritrovare a patto che sia all’aperto, in un parco o nel cortile della scuola, e si osservi il divieto di assembramento, oltre che il rispetto delle distanze.

E così già da domani molte scuole anche di Olbia e di Sassari inizieranno a verificare la fattibilità di questo incontro, dal sapore tardo romantico, predisponendo dei turni per la lezione dal vivo. Per gli studenti che dovranno affrontare l’esame sarà anche l’occasione per rivedere i docenti prima delle fatidiche prove finali.

Per gli altri sarà un arrivederci a settembre, quando appare certo che le scuole riapriranno, anche se non si conoscono ancora nel dettaglio le modalità e le regole che verranno varate per permettere il rispetto delle misure anti-covid.

(Visited 48 times, 48 visits today)