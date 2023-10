Petardi al distributore, i tifosi dell’Olbia a Sassari

Gli scontri per questo derby con la Torres non ci son stati, ma gli ultras dell’Olbia si sono aggirati per Sassari coi fumogeni. Nelle immagini si vedono gli ultras con fumogeni e petardi in una stazione di servizio. Da quanto risulta le due tifoserie stavolta non sono entrate in contatto e non si sono registrati disordini, così come capitato da poco a Olbia.

La Torres aveva vinto 3-0 al Nespoli e ieri si è imposta 1-0 al Vanni Sanna. Era una sfida a eliminazione diretta e solo i rossoblù proseguono il cammino nella Coppa Italia di serie C. Il derby di ritorno in campionato si giocherà nuovamente a Sassari e, dopo i precedenti della scorsa stagione a Olbia, è facile pensare che in città ci sarà un po’ di tensione e non solo fumogeni.

Le tre sfide dell’anno scorso sono finte sul tavolo del questore di Sassari che ha distribuito Daspo a entrambe le tifoserie.

Il video dei tifosi dell’Olbia a Sassari:

