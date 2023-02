Olbia e Torres, altri 16 Daspo in vista del derby

I daspo ai tifosi che non potranno accedere agli stadi.

Il Questore di Sassari ha emesso 16 daspo nei confronti dei tifosi per i disordini verificatisi nel corso delle recenti partite di calcio disputatesi a Olbia, presso lo stadio Nespoli, durante la gara Olbia-Fermana il 4 febbraio 2023. Un altro provvedimento anche per altri episodi di violenza presso lo stadio “Vanni Sanna di Sassari durante la gara tra Torres – Lucchese, incontri validi per il campionato nazionale di Calcio Lega Pro – Girone B, stagione 2022-2023.

Sono state accertate condotte di partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia ed intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica e cagionare il turbamento dell’ordine pubblico. Durante la gara del 31 gennaio 2023 ad Olbia, gli agenti del Commissariato hanno identificato un tifoso autore dell’esplosione di una bomba carta sotto gli spalti della curva Mare, gremita di persone. Nei suoi confronti è stato adottato un daspo di 2 anni. L’autore è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria.

Durante la gara del 15 gennaio due tifosi presenti presso la Curva Nord, gremita di numerose persone, anche minori, si sono resi responsabili di accensione pericolosa e lancio verso l’area di gioco di artifici pirotecnici e bombe carta, con pericolo per le persone. Uno dei responsabili, già sottoposto in passato a Daspo di anni TRE, ha ricevuto notifica di nuovo Daspo di 6 anni, con obbligo di presentazione presso gli Uffici di Polizia durante le gare casalinghe e in trasferta della Torres, per 6 anni. Il secondo tifoso identificato ha ricevuto Daspo di 3 anni. Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per i fatti contestati.

Durante la gara del 4 febbraio presso lo stadio “Vanni Sanna” è esplosa una rissa tra due gruppi contrapposti di tifosi della Torres, all’interno della Curva Nord, gremita di persone e numerosi minori. I numerosi responsabili dei disordini si sono scontrati con pugni, calci, spintoni e minacce, per i quali si è reso necessario l’intervento della forze dell’ordine per sedare i disordini.

Diversi partecipanti sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria, per rissa aggravata e lesioni personali. Tra i partecipanti 4 soggetti sono persone già sottoposte a precedenti Daspo e hanno ricevuto Daspo per 8, 7 e 6 anni. Per costoro è stato emesso anche l’obbligo di presentazione presso la Questura durante tutte le gare della Torres, casalinghe e in trasferta, per 5 anni. I restanti partecipanti ai disordini, sono stati colpiti da Daspo di durata variabile di 2 e 3 anni. Tutte le prescrizioni del Questore concernenti gli obblighi di presentazione sono state convalidate dal gip del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura della Repubblica.

Con il provvedimento è stato disposto, per tutti, il divieto per la durata prescritta, di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, disputate, anche all’estero, dalle nazionali italiane, dalle squadre che militano nei vari campionati di calcio professionistico, semi professionistico e dilettantistico. Infine è stato vietato, durante la giornata delle gare, l’accesso o la sosta a tutti i luoghi interessati al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni.

La violazione dei divieti costituisce reato e consente l’arresto in flagranza del responsabile. Le indagini di polizia giudiziaria e le attività istruttorie per l’emanazione ed esecuzione dei Daspo sono state svolte dalla Divisione Polizia Anticrimine, dalla Digos della Questura di Sassari e dal Commissariato di polizia di Olbia. Sono in corso ulteriori indagini per l’identificazione dei restanti partecipanti ai disordini.