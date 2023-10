Violento incidente a Iglesias con una vittima.

Per cause in corso di accertamento, questo pomeriggio, sulla statale 126 per Iglesias, è avvenuto un incidente mortale. Una donna di 83 anni di Arbus ha perso la vita durante lo schianto del veicolo, uscito di strada.

L’anziana viaggiava su un’auto guidata dalla sua badante. Purtroppo, la donna è deceduta sul colpo, mentre la conducente è rimasta ferita e trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari tramite elisoccorso.

