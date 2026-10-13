”Un weekend da bamboccioni 3”, sul set nascosta una fontana di Olbia

Nel centro di Olbia prende forma il set per “Un weekend da bamboccioni 3”.

Da ieri, 12 ottobre, sono cominciati i lavori nel centro storico di Olbia per le riprese del film “Un weekend da bamboccioni 3”. Le riprese si terranno anche in città, ma i luoghi cambieranno leggermente rispetto a quelli attuali. Infatti, in Piazza Matteotti, la fontana di Varalto con la Trivenere, cambierà non poco. Sono in corso da stamattina, infatti, i lavori che consistono nell’installazione di pannelli in legno sulla fontana. Mentre erano cominciati ieri i lavori di rimozione delle barriere per i parcheggi attorno alla piazza.

Cambia la fontana.

Non è chiaro il motivo per cui la regia ha deciso di cambiare la forma alla fontana di Piazza Matteotti. Probabilmente Olbia non interpreterà sé stessa nel film Netflix, come è accaduto per la città di Torino. Per quanto concerne il capoluogo del Piemonte, nel nuovo film di Adam Sandler, è diventato Parigi. Anche se le riprese si sono svolte in una delle città più importanti dell’Italia, la regia ha deciso che quella sarà la capitale della Francia. Un altro motivo della creazione dell’installazione nella fontana di Olbia potrebbe essere che l’opera di Varalto non sia piaciuta a Hollywood e che, quindi, si è resa la necessità di modificare un po’ l’infrastruttura per renderla più simmetrica.

Il caso Golfo Aranci.

Anche a Golfo Aranci sono state apportate delle modifiche ai luoghi reali. Questi lavori avevano creato non poche polemiche nelle settimane scorse, coinvolgendo in primis gli ambientalisti che hanno chiesto chiarimenti su cosa stava accadendo a Cala Moresca. Il sindaco Giuseppe Fasolino aveva rassicurato tutti che la troupe ha lavorato rispettando i luoghi, facendo sgonfiare gli allarmismi che si erano creati nel paese gallurese. Infatti molte strutture sono state realizzate in legno e polistirolo e i luoghi saranno ripristinati dopo le riprese del film Netflix.

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