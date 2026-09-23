Anche Olbia set del film”Un weekend da bamboccioni 3”: dove si terranno le riprese

Le riprese di ”Un weekend da bamboccioni 3” in due piazze a Olbia.

Anche a Olbia si terranno le riprese del film Netflix “Un weekend da bamboccioni 3”. Il film delle polemiche, a causa dei lavori a Cala Moresca, ha scelto anche la città gallurese come set del nuovo lavoro di Adam Sandler. Si terranno nel centro storico, precisamente in piazza Matteotti e in piazza Regina Margherita. Queste due piazze appariranno nella nuova pellicola e saranno allestite per le scene.

L’allestimento nella fontana.

Ne dà notizia una delibera di giunta della giunta comunale, su proposta dell’assessora alla Cultura Sabrina Serra, che conferma la concessione del patrocinio e l’uso di diversi spazi cittadini alla società Panorama Films dal 16 al 20 ottobre. Le riprese coinvolgeranno piazza Matteotti, dove la fontana Trivenere dello scultore Varalto sarà oggetto di un allestimento temporaneo approvato dalla Soprintendenza, e piazza Regina Margherita. In particolare si legge nel documento: ”all’allestimento scenografico temporaneo della fontana di Piazza Matteotti, come illustrato nel progetto allegato all’istanza, subordinatamente al pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, nonché all’acquisizione di ogni ulteriore eventuale autorizzazione, nulla osta o assenso richiesto dalla normativa vigente e dagli uffici competenti”.

Per consentire le riprese, il Comune ha autorizzato modifiche provvisorie all’arredo urbano, quali la rimozione di dissuasori o catene e la copertura di impianti tecnologici, oltre all’accesso dei mezzi di produzione nella Ztl con la gestione del traffico affidata alla polizia locale. Il museo archeologico fungerà da base per il trucco, le acconciature e la registrazione degli attori e delle comparse, con i costi dell’apertura straordinaria a carico della produzione, la quale dovrà ripristinare i luoghi entro il 21 ottobre. Il parcheggio delle Piramidi sarà invece destinato alla logistica.

Come evidenziato nella delibera, l’iniziativa si inserisce nella strategia dellamministrazione volta a promuovere l’immagine della città e favorire la socializzazione attraverso eventi culturali, proseguendo una tradizione di ospitalità a grandi produzioni internazionali, che nel 2018 aveva già visto protagonista George Clooney con le riprese della serie Catch-22 all’ex aeroporto di Venafiorita. Anche per Golfo Aranci non è la prima volta che viene scelta come set internazionale con le riprese per la Sirenetta nel 2023, scegliendo proprio Cala Moresca come scenario, che ora diventa protagonista del nuovo film di Sandler.

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