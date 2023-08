Vacanze a Poltu Quatu per Achille Lauro, l’incontro con Jerry Calà

Le vacanze di Achille Lauro a Poltu Quatu.

Il cantante Achille Lauro trascorre le vacanze in Gallura, dove ha condiviso alcuni scatti da Poltu Quatu. Il 33enne si è immerso nel mare cristallino, godendosi i momenti di relax tra una serata mondana e l’altra.

Il selfie di Achille Lauro in compagnia di Jerry Calà.

Durante il suo soggiorno presso il Grand Hotel, il cantante ha colto l’occasione per fare un simpatico selfie con il leggendario Jerry Calà. Quest’ultimo, lo scorso 30 luglio, ha festeggiato con un memorabile spettacolo i “50 anni di libidine” ad Alghero, una serata indimenticabile e ricca di divertimento.

La Gallura resta la meta prediletta dai vip.

La Sardegna, ed in particolare la Gallura, si conferma una meta ambita anche per i personaggi famosi, che ne apprezzano la bellezza naturale e l’atmosfera unica. Le spiagge cristalline, la cultura e le serate all’insegna del divertimento rendono questa regione una destinazione ideale per chi cerca il mix perfetto tra relax e intrattenimento. Achille Lauro e Jerry Calà hanno sicuramente lasciato il segno durante il loro soggiorno in Gallura, regalando sorrisi e momenti indimenticabili.

