Ilary Blasi sulla barca in Costa Smeralda, il messaggio per Totti

Le vacanze di Ilary Blasi in Costa Smeralda.

In mezzo alle acque della Costa Smeralda, Ilary Blasi si dimostra sempre appariscente. Nonostante le voci riguardanti Francesco Totti e dei presunti messaggi hot della loro relazione passata, la showgirl condivide una foto delle acque cristalline e scrive “Ecciao“. Mentre è a Porto Cervo in compagnia di alcune amiche, tra cui Michelle Hunziker, si lascia fotografare splendida in bikini sulla barca, facendo sognare i suoi follower.

Ilary Blasi è giunta in Costa Smeralda qualche giorno fa, immortalata con un trolley e un berretto calato in testa all’aeroporto, mostrando un’aria sbarazzina. Appena arrivata, si è preparata per una serata di divertimento a Porto Cervo insieme ad alcune amiche, tra cui Michelle Hunziker. Con un outfit da sogno, ha posato accanto alla ‘bionda svizzera‘ e successivamente si è rilassata sul divanetto di un locale disco per uno scatto intrigante.

Da allora, ha goduto di giornate in barca, posando in pose sensuali e godendosi pranzi succulenti. Pare che la ex di Francesco Totti abbia lasciato alle spalle le questioni della separazione e si concentri solo sul relax, anche se continua a inviare messaggi ironici come il “Ecciao” scritto sulla Storia del mare, che potrebbe essere una risposta alle voci delle ultime ore.

