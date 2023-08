Il nuovo distributore a Cala Finanza.

Da ieri è finalmente operativo il distributore di carburanti nel porticciolo di Cala Finanza nel Comune di Loiri Porto San Paolo.

L’attività sinergica portata avanti dalla Società municipalizzata Multiservice Srl, titolare della concessione, con il Comune ha portato a risolvere i numerosi problemi che impedivano l’avvio del servizio. Il distributore di carburanti di Cala Finanza nasce nel 2004 da una idea dell’allora amministrazione guidata dal sindaco Gianpaolo Biancu, ma una serie di difficoltà legate alla sua messa in esercizio ne hanno causato uno stallo durato diversi lustri.

L’intervento realizzato dalla Soc. Kerolpetrol, fornitore ufficiale e unico del carburante, è stato ora ultimato grazie all’apporto risolutivo dell’amministratore della società in house Multiservice Srl Salvatore Piras.

La novità riveste un carattere di assoluta importanza dal punto di vista logistico e ambientale. In questo modo si offrirà un servizio assente in tutto il litorale che va da Puntaldia ad Olbia, e che eviterà l’utilizzo di taniche per approvvigionare i natanti presenti in zona contribuendo in maniera determinante alla salvaguardia dell’ambiente.

“Ringrazio l’amministratore della Multiservice Salvatore Piras per la costanza e il grande lavoro fatto per arrivare all’apertura del distributore di Cala Finanza. Un grande risultato che ci consentirà di offrire un nuovo servizio in un porticciolo naturale che continua a crescere”.

“L’apertura del distributore di Cala Finanza rappresenta un’altra importante tappa nel percorso di crescita della nostra Marina, in una logica di creazione e potenziamento dei servizi offerti che possano dare risposte adeguate alle istanze dei numerosi diportisti che scelgono il nostro meraviglioso mare e i nostri pontili”, aggiunge l’amministratore della Multiservice Srl.

