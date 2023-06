Caro alberghi e trasporti: le vacanze in Gallura sono le più care d’Italia

Secondo Assoutenti le vacanze in Gallura sono le più care

San Teodoro è ai vertici, ma per alberghi, trasporti e noleggi tutta la Gallura risulta la zona dove le vacanze sono più care d’Italia. Secondo un’indagine curata da Assoutenti nel Nordest dell’Isola i costi sono più elevati per arrivarci, per spostarsi e per alloggiare. Tra il 3 e il 6 giugno sono stati presi in considerazione i vari siti per le prenotazioni e quelli delle compagnie aere e di navigazione per simulare l’acquisto di una vacanza per Ferragosto. “Lo studio di Assoutenti ha preso in esame prima di tutto la spesa di una famiglia con due bambini – spiegano per un soggiorno di una settimana ad agosto in una struttura a 3 stelle”. L’esame ha riguardato tutte le regioni, ma è in Sardegna che si registrano i picchi maggiori.

Alberghi, il record a San Teodoro

Per quanto riguarda l’albergo, senza mezza pensione, la medaglia d’argento in Italia arriva da San Teodoro dove la spesa parte da 1.331 euro ma arriva fino a 20.570. Peggio di San Teodoro c’è solo il picco di 22.343 euro a Cefalù. Sette le località sarde prese in esame per l’alloggio. Al secondo posto c’è Baja Sardinia, che va da 2.082 a 12.054 euro, e Porto Cervo chiude il podio: da 2.258 a 9.054 euro. A La Maddalena si possono spendere dai 1.209 a 6.720 euro e a Golfo Aranci tra 1.231 e 6.350 euro. A Villasimius si parte da 798 euro ma si arriva fino a 6.845 euro mentre ad Alghero si va da 1.171 a 5.307 euro.

Traghetti, un salasso per Olbia

Analizzando i traghetti, con partenza 11 o 12 agosto e ritorno 19 agosto, per arrivare in Gallura si possono spendere 1.331 euro con la Civitavecchia-Olbia o 1.030 partendo da Livorno. Per quanto riguarda l’aereo ci vogliono 802 euro per volare da Milano a Olbia (729 per Cagliari) e 800 col volo da Roma (573 su Cagliari).

Autonoleggio, record a Olbia

Per quanto riguarda il noleggio delle auto, la Sardegna è la più cara di tutte e, nell’Isola, il primato spetta ancora a Olbia. Per chi arriva nella città più grande della Gallura il noleggio di una piccola utilitaria dal 12 al 19 agosto è di 402 euro. A Cagliari se ne spenderebbero 379.

“Nel 2023 le vacanze più care di sempre”

“Complici l’inflazione alle stelle e il caro-bollette che ha caratterizzato gli ultimi 2 anni, le vacanze estive 2023 saranno ricordate come le più care di sempre“. È la sintesi del presidente di Assoutenti, Furio Truzzi. “L’Istat ci dice che nell’ultimo periodo i voli nazionali sono rincarati del 43,2% rispetto al 2022, quelli internazionali del 36,6%, i pacchetti vacanza nazionali del 19,2% – spiega -. Mentre le strutture ricettive hanno ritoccato le tariffe in media del +13,7%, con punte del +15,2% per alberghi, motel, pensioni e simili. Analizzando i dati raccolti sul territorio, si scopre però che i costi di una vacanza sono estremamente diversificati sul territorio, e possono raggiungere picchi elevatissimi in determinate località italiane”. Tra quelle determinate località c’è proprio la Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui