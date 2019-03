Scuole chiuse a Pasqua 2019 in Gallura.

Manco poco per le tanto attese vacanze di Pasqua, che spezzeranno i ritmi scolastici per gli studenti prima del scatto finale verso l’estate. Quest’anno Pasqua cade il 21 aprile. Le scuole in tutta la Gallura chiuderanno il 18 aprile e riapriranno il 23 aprile. Queste date riguardano tutte le scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori.



