Cifra da capogiro?

Sembrerebbero 5 le isole in vendita in Italia. Isole da sogno, che possono essere acquistate da chi voglia farne la propria meta privilegiata per la vita, per il relax, o per il divertimento.

La Sardegna, la seconda isola più grande del Mediterraneo, è un luogo affascinante e come isola in vendita pare abbia l’isola di Marinella. La sua costa rocciosa si estende per più di 1100 miglia, segnato da promontori scoscesi, profonde insenature e calette riparate, punteggiata di piccole isole. Prezzo solo su richiesta sul sito canadese privateislandsonline.com .

Si trova a pochi chilometri da Porto Rotondo, tra le località più raffinate ed esclusive della Costa Smeralda, assieme a Porto Cervo. Come le sue borgate vicine, anche Marinella è considerata di notevole importanza tra le realtà turistiche della Sardegna in quanto oltre alla bellezza della natura che la circonda può vantare la presenza di strutture ricettive e servizi per i turisti tra i migliori dell’isola. E’ una località elegante e raffinata, adatta a ogni tipo di esigenza e desiderio, alle famiglie o a gruppi di amici.

Nel resto d’Italia abbiamo L‘isola di Cirella è un’isola d’Italia, situata nel Mar Tirreno, in Calabria. Si trova lungo la costa nord occidentale del Tirreno calabrese, di fronte alla città di Cirella, frazione di Diamante, in provincia di Cosenza. Prezzo: EUR 570.000

Bellissima è l’isola di Venezia, situata nella laguna di Venezia. La terra emersa è pari a circa 190.000 metri quadri con in più 4 edifici dalle caratteristiche rurali tipiche del sito e la costruzione di una villa.

Prezzo: EUR 12.000.000

L’isola delle Sirene, al largo della costa di Taormina, sull’isola di Sicilia. Situato all’ingresso della Baia delle Sirene, nel cuore della baia di Mazzarò e proprio di fronte all’esclusivo Hotel Atlantis Bay, quest’isola è una piccola isola di proprietà conosciuta come l’Isola delle Sirene. Prezzo su richiesta.

L’isola di Grado, si trova nel paesaggio lagunare di Grado, tra Venezia e Trieste, ed è da generazioni parte della tenuta privata di famiglia. Prezzo solo su richiesta.

