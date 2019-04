Due auto coinvolte.

Questa mattina è successo un incidente in zona industriale, a Olbia. Il tratto dove è successo lo scontro tra le due auto, non è nuovo per questo tipo di incidenti, all’altezza della concessionaria Pincar.

La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire del dinamiche dell’incidente. Sul posto anche le ambulanze del 118 che hanno trasportato uno dei conducenti all’ospedale Giovanni Paolo II. Le condizioni dell’uomo non sembrerebbero preoccupanti.

