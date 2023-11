Il maestrale colpisce la Gallura: più di 40 interventi nel territorio

Il maestrale si abbatte sulla Gallura.

Sono quaranta gli interventi dei vigili del fuoco in Gallura a causa del forte maestrale. Il forte vento si è abbattuto fin dalle prime ore dell’alba su tutto il nord Sardegna, con pali divelti e alberi sradicati, fino agli edifici danneggiati.

Le squadre del Comando di Sassari hanno operato anche nelle abitazioni, a causa della caduta di calcinacci e tegole. Alcuni di questi interventi sono stati effettuati dalla squadra di Arzachena, intervenuta nel pomeriggio del 28 novembre a Santa Teresa di Gallura per il distacco parziale del rivestimento in lamiera da una parete del palazzetto dello sport; verso le 21 intervento nell’agro di Arzachena, in via Monticanu, per il distacco e caduta sulla strada di un cavo di conduzione elettrica. Non si segnalano feriti, restano alcuni interventi in coda.

