I danni causati dalle raffiche di vento.

Forti raffiche di vento da ieri si stanno abbattendo sulle coste sarde creando non pochi stati di allerta su tutta la Gallura. Innumerevoli le segnalazioni da parte dei cittadini, che richiedono l’intervento dei vigili del fuoco per i mettere in sicurezza strade e abitazioni.

Cornicioni pericolanti, alberi sradicati, pali della luce e insegne traballanti le principali cause di segnalazioni su tutto il territorio di Olbia e nelle zone limitrofe.

Due le squadre dei vigili del fuoco che in questo momento stanno operando su tutto il circondario per prevenire i danni causati dal forte maestrale con raffiche che arrivano fino ai 100 chilometri orari. Fortunatamente oltre alla prevenzione e messa in sicurezza, nessuna persona è rimasta ferita.

(Visited 450 times, 461 visits today)