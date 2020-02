Le spiagge con la Bandiera verde.

Sono 142 i comuni italiani insigniti della Bandiera verde dei pediatri 2019. È il riconoscimento dato alle località marina con le caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un’indagine condotta fra un campione di pediatri.

La Sardegna primeggia, al secondo posto a livello nazionale con 16 vessilli, preceduta dalla Calabria, che ne ha 18. Le regole per assicurarsi una bandiera verde sono: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi. Ad aggiudicarsi la bandiera in Gallura sono Capo Coda Cavallo, La Maddalena-Punta Tegge-Spalmatore, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura.

