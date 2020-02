L’appello del sindaco Nizzi.

“Più sporcano più noi puliamo”. Una massima quella del primo cittadino di Olbia Settimo Nizzi che suona come un guanto di sfida contro gli incivili. Dopo la disfatta registrata con la discarica di Sa Corroncedda, che impegnerà il Comune, nei prossimi mesi, in una faticosa azione di bonifica, il sindaco non molla la presa sul tema dell’ambiente.

Una mano ed un po’ di rigore, in questa direzione, la darà anche l’attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza. Ma non basta. “Se tutti i cittadini facessero la loro parte – ribadisce dai microfoni di Radio Internazionale – se riuscissimo ad aiutarci tra noi, Olbia diventerebbe ancora più bella ed appetibile”.

Cita il modello Luogosanto, dove “tutti puliscono la parte della strada davanti alla propria abitazione”. “Qui si dice: paghiamo già la Tari – prosegue -. Ma anche là la pagano”. Insomma, un richiamo all’impegno civico per rendere Olbia più bella.

