Olbia terza per raffiche di vento: ha raggiunto i 93 chilometri orari

La rilevazione su Olbia per il vento.

Il forte vento di maestrale persiste anche oggi a Olbia e nel resto della Sardegna. In città le raffiche sono arrivate a 93 chilometri orari, attestandosi come la terza località nell’Isola per forza. Lo ha rilevato Sardegna Clima Aps, che registrato le raffiche rilevate nella giornata odierna.

Il vento più forte è soffiato a Genna Silana (Nu) con 112.6 chilometri orari, al secondo posto il monte Lusei a Nuoro, con 101,4 km/h. Olbia è terza e unica zona della Gallura, nonostante il forte vento sia stato percepito anche nel resto del territorio, causando diversi danni. La località dove sono state percepite le raffiche è la Marina di Olbia in zona Olbiamare, alle 16:40.

Le raffiche sono state registrate dalle stazioni di Sardegna Clima. Nella tabella sono presenti anche un’altra località di Sassari, come Bultei. Qui il vento ha raggiunto la forza di 70,2 chilometri orari. La maggior parte delle località dove ha soffiato più forte sono nel Nuorese e Cagliaritano.

